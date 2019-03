Tænketank ruller til Gislev

Gislev: Torsdag 21. marts klokken 15.30 folder den næste udgave af Midtfyns Tænketank sig ud. Denne gang i Gislev, hvor mødestedet er Ådalscenen, byens nye kulturelle samlingssted. Her vil Gislev Lokalråd komme med et kort oplæg og vise stedet frem.

Herfra går turen til Firmahuset, hvor Gislev Rejser tidligere holdt til. Her er der kaffe, og så skal det ellers handle om iværksætteri. Blandt andet om spørgsmålet: Kan vi kombinere detailhandel med iværksætteri? Dagens program slutter med fællesspisning i Gislev Hallens cafeteria.

Midtfyns Tænketank mødes en gang om måneden for at styrke samhørigheden på Midtfyn. Hver gang arbejdes der med et nyt tema et nyt sted på egnen. Første gang var på Kulturzonen i Ringe. Anden gang på den gamle station i Ringe. Tredje gang var tænketanken på besøg hos Rudmes mørkeprojekt.

Alle er velkomne til at være med i tænketanken. Det er meget forskelligt, hvem der kommer, hvor mange der kommer, og hvad der sker. Typisk vil de lokale arrangører være med til at finde relevante personer frem fra lokalområdet. Tænketanken omfatter geografisk primært de gamle Ringe og Ryslinge kommuner.Hvis man vil med, kan man tilmelde sig hos Hanne Raunsmed på hanan@fmk.dk.