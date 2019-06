Tækkemand fra Årslev i gang på Falsled Kro: - Du drømmer ikke om, hvad vi ser

For tre år siden tog Jesper Sørensen springet og blev selvstændig med firmaet Tækkefirmaet Sørensen. Et spring ind i en branche der mangler folk og med mange frafald, men at være tækkemand er en livsstil med de mest fantastiske kontorer.

Årslev: Det var egentlig et tilfælde, der gjorde, at Jesper Sørensen fra Årslev er endt med at kravle rundt på stråtage og sikre, at de bliver godt tækket. 10 år efter ville skæbnen, at han blev selvstændig med eget tækkefirma, og i dag har han så travlt, så tiden bliver brugt mere sammen med sin samarbejdspartner Jack Rasmussen fra JR Tæk end sammen med sin kone. En af arbejdsopgaverne er blandt andet at tække Faldsled Kro.

Sommeren er højsæson for tækkemænd, så arbejdsdagene bliver lange, så længe lyset er der.

- Det giver længere arbejdsdage, men det er jo en livsstil. Det er fordi, man kan lide det og har en ambition om at sætte sit navn på noget, fortæller Jesper Sørensen.

Lige for tiden er han med til at lægge nyt stråtag på Faldsled Kro. En opgave, som Jesper Sørensens samarbejdspartner Jack Rasmussen fik, men de to hjælper hinanden med de fleste opgaver. Det er nemlig svært at lægge et stråtag ene mand. Det var også Jack Rasmussen, der i sin tid opfordrede Jesper Sørensen til at blive selvstændig. Et valg, han ikke har fortrudt siden.

- Det er fedt at have den her frihed, så hvis bilen skal til syn, eller hvis min søn skal køres i børnehave, kan jeg det. Det at have ansvar selv og være ude i naturen hver dag er grunden til, at jeg gør det. Det er et hårdt arbejde, men man skaber noget, som folk bliver glade for, fortæller Jesper Sørensen.