Klokketårnet Venner holder generalforsamling og kan se tilbage på et godt 2018 for Faaborgs berømte vartegn.

Faaborg: 2018 var et godt år for Klokketårnet, Faaborgs berømte vartegn.

Klokketårnet er en naturlig del af byen, ikke kun i det daglige, men også i de forskellige events, der arrangeres i løbet af året til glæde for byens borgere og de mange turister, der besøger byen. Korpset af frivillige kustoder gør en stor indsats for at tage godt imod de mange besøgende og sammen med dem og foreningen Klokketårnets Venner holde det gamle tårn i god stand.

Klokketårnets Venner holder i år generalforsamling onsdag 13. marts kl. 19.30 i det nye Hospital, og foreningen vil glæde sig meget over en tilgang af interesserede, som vil støtte op om tårnet.

Og man kan melde sig ind på generalforsamlingen. Ved den kommende generalforsamling bliver der også fortalt om året der er gået, og om de mange arrangementer der planlægges for det kommende år.

Blandt andet vil der blive flaget fra tårnet, når krydstogtskibene anløber Faaborg. Som de tidligere år arrangeres der igen kunstudstilling i tårnet med værker af lokale kunstnere og meget mere.

I år har Klokketårnets Venner fået arkitekt Mogens Krogh Madsen til at kommer til forsamlingen og fortælle om arbejdet med at restaurere Klokketårnet.