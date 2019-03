Tårnhøje ambitioner: Museum varmer op til den store plan

Museet har allieret sig med arkitektkontoret Erik Brandt Dam Arkitekter, der skal komme med et bud på en helhedsplan, der løser alle problemer på en gang.

Faaborg: Ambitionerne er høje på Faaborg Museum, og museumsinspektør Gertrud Hvidberg-Hansen og hendes bestyrelse er i fuld gang med at lave forarbejdet, der indenfor en overskuelig årrække kan give Faaborg Museum et markant løft. Museet har netop allieret sig med det anerkendte arkitektkontor Erik Brandt Dam Arkitekter, der har stor erfaring inden for restaurering af mere komplekse historiske og fredede bygninger. - Det, vi har bedt dem om, er en helhedsplan for museet - en plan der kommer med et bud på en samlet løsning af de mange udfordringer, vi står med, siger museumsdirektør Gertrud Hvidberg-Hansen. Dels trænger den over 100 gamle museumsbygning til en omfattende restaurering, men museet har en række andre problematikker, der skal løses for at kunne være et seriøst bud på et moderne museum, fortæller Gertrud Hvidberg-Hansen. - Vi er blandt andet udfordret på særudstillingsområdet. Vi er ved at være der, hvor vi næsten ikke kan låne sarte værker fra Statens Museum for Kunst, fordi det kræver noget klimasikring, som vi ikke kan tilbyde. Vi mangler også magasinplads, og administrationen sidder puttet ind i skuffer og skabe rundt omkring. Så vi har en lang række problematikker, som vi gerne vil have et samlet bud på, hvordan vi kan løse, siger hun.

Erik Brandt dam Arkitekter Erik Brandt Dam er Arkitekt MAA, landskabsarkitekt MDL, lektor Kunstakademiets Arkitektskole, KADK og medlem af Akademiraadet.Han er specialiseret i kulturarvsforvaltning, transformation og bevaring og har modtaget flere anerkendelser, bl.a. Dreyers Fonds Hæderspris, 2018 og Statens Kunstfond, arbejdslegat, 1996, 2004, 2006, 2012.



Erik Brandt Dam Arkitekters team består foruden af tegnestuens egne medarbejdere og tilknyttede konsulenter inden for og landskab og restaurering, Jens Nyboe Andersen og Trine Neble, af arkitekterne Søren Vadstrup, Lenschow & Pihlmann samt ingeniørfirmaet Troelsgaard A/S.

Udvidelsesmuligheder Faaborg-Midtfyn Kommune satser på Faaborg Museum. Det er udpeget som et af de såkaldte signaturprojekter - altså projekter der skal satses særligt på. Kommunen har allerede øremærket 20 mio. kommunale kroner til museets forvandling, og Gertrud Hvidberg-Hansen har i år fået ekstra driftsstøtte til at få det store projekt beskrevet, så relevante fonde har noget at forholde sig til. Et af de perspektiver, arkitekterne fra Erik Brandt Dam blandt andet har at arbejde med, er, at museet har mulighed for at udvide med nye bygninger på den tilstødende FFV-grund. Den erhvervede kommunen for nogle år siden med museet for øje. Nye bygninger skal naturligvis opføres med arkitektonisk respekt for gamle fredede museumsbygning, understreger Gertrud-Hvidberg-Hansen. - Alting skal selvfølgelig tage afsæt i, at det Carl Petersens bygning fra 1915, der jo i virkeligheden er museets hovedværk, siger hun.

Uden begrænsning Går alt, som det skal, har Erik Brandt Dam Arkitekter en helhedsplan klar omkring den 1. juli, og kan bestyrelsen nikke ja til den, kommer planen til at udgøre fundamentet i de fondsansøgninger, museet er i fuld gang med at udforme. På forhånd har museet helt bevidst ikke lagt sig fast på et budget, siger Gertrud Hvidberg-Hansen. - Den er lidt svær, for man skal jo ikke starte med at begrænse det her arkitektfirma. Hvis de nu kommer med et fantastisk projekt, som en fond også kan se selv i, så kan det ikke nytte at sige, at det kun må koste 100 mio. kroner. Vi skal ikke låse for den gode ide, som både byen og fonde kan se sig selv i, understreger hun. Den nye arkitektrapport kommer til at koste 300.000 kroner plus moms. - Normalt ville sådan en rapport koste 500.000 kroner, men vi har jo i de senere brugt en del penge på arkitektrapporter, ingeniørrapporter og bevaringsrapporter, så arkitekterne skal ikke starte helt forfra. En stor del af forarbejdet er gjort, siger Gertrud Hvidberg-Hansen.