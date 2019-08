Tårnhøj promille: 27-årig kørte galt og faldt i søvn

Svanninge: En 27-årig mand er ved Retten i Svendborg blevet idømt en bøde og 20 dages betinget fængsel for spirituskørsel.

Det var i marts sidste år, at den 27-årige satte sig i sin bil med en alt for høj promille. Det endte med, at bilen havnede i et stengærde på Svanningevej, hvorefter den 27-årige faldt i søvn.

Et vidne så bilen i stengærdet og med den sovende mand på førersædet. Ifølge vidnet lugtede han kraftigt af alkohol, og det var ikke muligt at holde ham vågen, til den tilkaldte ambulance kom.

En blodprøve fra manden viste en promille på mindst 2,09, og bøden blev på 17.500 kroner. Desuden mistede han kørekortet i tre år.

Der blev tale om en udeblivelsesdom, da den 27-årige ikke mødte frem i retten.