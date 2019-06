TV2 Charlie sender direkte fra sankthans på Egeskov

Egeskov: Når der søndag 23. juni fejres sankthansaften på Egeskov, sendes der samtidigt live fra begivenheden i Den engelske have. I den anledning bliver der et større underholdningsprogram med musik og indslag, som kan opleves både på Egeskov eller hjemme i stuerne.

I løbet af aftenen vil der som altid være hygge og bål i Egeskovs have. Fra kl. 21 til 22.30 vil TV2 Charlie byde velkommen med musik og underholdning, når de sender live fra Egeskov. Havens gæster kan opleve Annette Heick som aftenens vært samt musikalske indslag med Marie Frank, Rasmus Nøhr, Anne Dorte Michelsen & Maria Bramsen og Lars Lilholt.

Havens gæster kan desuden lave snobrød, og der kan købes øl, vand, kaffe og grillede pølser. Man må også gerne medbringe sin egen kaffekurv.

Egeskovs spisesteder og udstillinger lukker kl. 20, men der vil derefter stadig være mulighed for at kigge rundt i det historiske have samt benytte Legeskoven.