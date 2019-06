Nr. Broby: Tv-lægen Charlotte Bøving holder foredrag i Nr. Broby Hallen torsdag 19. september klokken 19.00.

Hun vil fortælle om sit liv som sundhedsmissionerende læge, om en barndom med en psykopatisk far, et liv som idrætsudøver og ikke mindst om at leve med en kræftdiagnose og en udløbsdato.

Det er Broby Bibliotek og foreningerne i Nr. Broby, der står bag arrangementet. Billetter kan købes på bibliotekets hjemmeside. /cak