Sys Hindsbos altertavle kan ses i Galleri Svinestien

Herringe-Rudme: Frem til 15. september kan kunstneren Sys Hindsbos intense og tankevækkende altertavle opleves i Galleri Svinestien i Herringe-Rudme lidt uden for Ringe.

Altertavlen er ekstraordinært sat op sammen med en større udstilling af Sys Hindsbo værker.

Hindsbos altertavle beskrives som et betydningsfuldt nutidigt kunstværk, som på mange måder er langt forud for sin tid. I 2006 vendte valg- og frimenighederne i Nazarethkirken i Ryslinge dog tommelfingeren ned over for værket.

- Det store spørgsmål er, om det ikke snart er på tide, at et så originalt kunstværk som dette, der i Hindsbos karakteristiske stil skildrer menneskets universelle konfliktfyldte eksistens og søgen efter noget højere, som vi mennesker alt for sjældent fatter i tide, på Jesu tid såvel som i nutiden, bliver værdsat som det eminente kunstværk, det er, skriver Tyge Mortensen fra Galleri Svinestien i en pressemeddelelsen.

- Måske er der en dag en menighed, der virkelig forstår at værdsætte værket og gerne vil have det, men hvem siger, at det ikke kan vække til eftertanke ved placering mange andre steder end i en kirke? Kunstværket er en vigtig del af nutidig dansk kunsthistorie, fortsætter Tyge Mortensen.

Det første af værkets tre billeder viser Jesus som et nutidsmenneske sammen med disciplene ved nadverens indstiftelse omkring et bord, der kunne være hvor som helst i en helt almindelig stue.

Det andet og centrale værk har et stærkt lysende guldkors i midten, og ved korsets fod to fortvivlede mænd, der prøver at trøste hinanden.

Det tredje billede viser Emmaus-måltidet, hvor to disciple efter genopstandelsen netop har spist sammen med Jesus. (Exp)