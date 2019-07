Sys Hindsbo udstiller i Galleri Svinestien

Stort navn

Sys Hindsbo er et stort navn i Rudmes kunstnerkreds - derfor er det en ganske særlig glæde, at hun nu kommer til at udstille i det lille lokale galleri, som står hendes hjerte nær, og hvor hun er en hyppig gæst. Hun er en af Danmarks helt store landskendte kunstnere med en lang og hæderkronet karriere i kunstens verden. Hun er maler, grafiker og billedhugger, uddannet på Kunstakademiets Billedhuggerskole 1962-1965, Grafisk Skole 1965-1969 samt på Skolen for mur- og rumkunst i 1970.

Hun har siden 1970 modtaget utallige stipendier og udmærkelser for sit arbejde. Hun flyttede til Rudme i 1982, og fra 1983 underviste hun i skulptur og grafik på Det Fynske Kunstakademi. Hun var medlem af Akademirådet 1984-90, medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstfond 1989-2002, formand for Akademirådet 1999, Akademirådets præsident 1999-2002 og formand for de to billedkunstneriske udvalg i Statens Kunstfond 2002-2005.