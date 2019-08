Ringe: I Midtfyns Provsti har man sat sig det mål, at man i løbet af 2019 skal synge sig igennem nogle af de nye salmebøger, der er udkommet de seneste år.

- I en række af sangeftermiddage vil kirkerne synge et større udvalg af nyere salmer. Det er i hver kirke præsten og organisten, der har udvalgt salmerne ud fra et bestemt emne. Til hver ny salme som indøves, vil der blive knyttet et par kommentarer. Ud over salmeeftermiddagene vil der være foredrag med nogle af vores bedste nulevende salmedigtere, fortæller sognepræst i Herringe og Gestelev sogne Kamille Nygård i en pressemeddelelse.

- Tanken med hele projektet er også at sætte til debat, hvordan det er vi taler og tænker om tro i dag. Sangeftermiddagene er åbne for alle. Man kan komme de dage det passer. Og det samme er foredragene. Foldere med datoer for både sangeftermiddage og foredrag kan findes i kirkerne, fortæller Kamille Nygård.

Næste sangeftermiddag er torsdag den 22. august kl. 16.30 i Kværndrup Kirke. Til efteråret kan man opleve Hans Anker Jørgensen i Ryslinge valgmenig og Iben Krogsdal i Rudme.