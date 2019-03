Syng foråret ind med Odense Teaterkor i Sdr. Broby Kirke

Sdr. Broby: I Sdr. Broby Kirke synges foråret ind torsdag 14. marts kl. 19.00. Sådan lyder det i en pressemeddelelse.

Denne aften får kirken besøg af Odense Teaterkor i forbindelse med indvielsen af den nye kirkecafé.

Teaterkoret står for koncerten. De er kendt for at underholde teatergæsterne i foyeren i Odense Teater. Det er et rytmisk kor, der synger alt fra viser til soul, jazz og pop. Der vil også være mulighed for at synge med på et par sange sammen med koret.

Koncerten varer omkring en time, og efter koncerten giver kirken et glas vin i den nye kirkecafé.

Alle er velkomne i kirken denne aften.