Sylvester og vennerne spiller op på Foderstoffen

Rudme: Efter 28 års pause fra musikscenen udgav Leif Sylvester for et par år siden sit comeback-album "Ama'r". I de mange års musikpause har Leif Sylvester malet og lavet skulpturer - men savnede den direkte kontakt til publikum og det kreative samarbejde med et band.

Derfor samlede han et 9 mands orkester, skrev en række nye sange og genoptog sit turnéliv. Lørdag 23. marts spiller Leif Sylvester Family & Friends på Foderstoffen i Rudme.

Hovedpersonen selv vil ud over at synge også spille perkussion og vaskebræt. Med sig tager bandet sange fra begge de nye plader, og publikum kan forvente en levende og humoristisk oplevelse med historiefortælling, blues og jazzet rock, der kan lede tankerne hen imod Tom Waits' tidlige plader, lover Foderstoffen i en pressemeddelelse. /exp