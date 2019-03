Sygeplejerske giver gode råd om hjerter og kredsløb

Faaborg-Midtfyn: Onsdag 6. marts kl. 19-21 står Hjerteforeningen Faaborg-Midtfyn bag foredraget "Kæmp for alt, hvad du har kært". Det er på Tømmergården 6 i Faaborg.

Her vil hjerteforeningens sygeplejerske Charlotte Munkholm fortælle om de faktorer, som kan føre til hjerte-kar-sygdomme, og hvordan man langt hen ad vejen har mulighed for selv at påvirke hjerte og kredsløb gennem både livsstil og medicinsk behandling. Hun giver også svar på, hvad man kan bruge hjerteforeningen til, og hvor man kan møde hjerteforeningens professionelle.

Hjerteforeningen serverer kaffe og småkager. Der er gratis adgang og alle. Såvel medlemmer som ikke medlemmer er meget velkomne.

Tilmelding senest mandag 25. februar til Ellen Kjær på tlf. 3088 4218.