Syg med brystkræft: Vibe laver musik for at støtte kræftpatienter - og sig selv

Når livet er svært, bruger 54-årige Vibeke Bendixen musikken som terapi. Til september udgiver hun en EP, og til november er hende og hendes mand arrangører af en støttekoncert på Posten i Odense.

Nr. Broby: Sommeren 2018 var hård for Vibeke Bendixen. Hun var så ulidelig træt, og hun kunne mærke, at der var noget i kroppen, der ikke var, som det skulle være. Hun er vant til at have smerter på grund af den kroniske sygdom BDS, Bodyli Distress Syndrome, som betyder, at hun danner alt for mange stresshormoner. Men nu var overskuddet helt væk. Og trætheden var det værste. Hun gik til lægen og fortalte om sine symptomer, men der skulle gå et par måneder endnu, inden hun fik forklaringen på, hvad det var, der var galt. - I september kom jeg til en rutinemæssing screening for brystkræft, og allerede dagen efter fik jeg besked om, at de kunne se nogle forandringer. Det kunne godt være brystkræft, fortæller Vibeke Bendixen. Og det var det. Diagnosen kom i januar. I dag sidder Vibeke Bendixen i sofaen i sit rækkehus i Nr. Broby. På hovedet har hun en smart, hvid hat, der belejligt dækker over det faktum, at hun ikke længere har hår på hovedet. Det røg, da kemobehandlingerne gik i gang. - Og det var næsten noget af det værste. Der er gået lang tid, inden jeg fandt ud af, at det egentlig var ok, at folk kunne se, jeg ikke havde noget hår, fortæller hun. Inden længe starter hun på en ny slags kemobehandling, der forhåbentlig kan få ram på resten af de syge celler. Én behandling hver uge i ni uger. Derefter skal brystet fjernes. - Det har været og er en hård omgang. Man bliver chokeret, når man får sådan en diagnose. Jeg har aldrig hverken drukket eller røget, og alligevel ramte det mig. Og så er der hele forløbet, hvor jeg er blevet opereret tre gange, og hvor det hver gang har vist sig, at det ikke var nok, og de blev nødt til at tage noget mere. Det er nemt at ryge ned i et hul og blive deprimeret, men det gavner mig bare ikke, siger hun. Men heldigvis har Vibeke Bendixen en metode, hun griber til, hver gang det hele bliver lidt for surt. Så skriver hun sange, og hun synger.

Vibeke Bendixen Vibeke Bendixen, 54 år, bor i Nr. Broby.Hun er gift med Henrik Bendixen, 53 år.



Vibeke Bendixen har tre børn fra tidligere forhold.



Vibeke laver musik under kunstnernavnet "Vibe". Musikken bliver udgivet på diverse streamingtjenester gennem selskabet Spinnup.com.

Musik gør Vibeke glad. Både at synge og skrive tekster. - Hvis jeg er nede i kulkælderen, spørger Henrik, om det mon ikke var en idé lige at sætte mig med lidt musik. Og så ved jeg godt, hvad klokken er slået. Men det virker hver gang, siger hun. Foto: Maria Retoft Pedersen

Musik som terapi Musik har altid været en stor del af Vibeke Bendixens liv. Som barn dansede hun rundt i stuen, når hendes far, en stor musikelsker, satte musik på, og hun lærte hurtigt alle teksterne udenad. I skolen begyndte hun at synge i kor og fik i en årrække også soloundervisning. Men da hun skulle tage en uddannelse og efterhånden også fik et par børn, blev musikken lagt lidt på hylden. - Men da den ene af mine drenge fik en skrøbelig periode, så brugte han musikken til terapi. På kort tid lærte han at mestre flere instrumenter, og sammen udgav vi en cd med fire-fem numre. Og vi fik et fantastisk fællesskab ud af det, siger Vibeke Bendixen. Årene gik, og da hun selv fik det svært, først med skilsmisse, BDS og senere brystkræften, kom musikken op til overfladen igen. - En dag sagde min nuværende mand, Henrik, til mig: "Hvad med, at du prøver det samme? At sætte dig ned og skrive nogle tekster?" Og det gjorde jeg så. Og det hjælper både på mit humør og mit energiniveau, siger hun. - Musikken kan få mig op af hullet og hjælper mig med at få vendt de negative tanker til noget positivt. De tekster, jeg skriver, afspejler ikke de negative tanker i mit liv. De kredser om alt det smukke og det positive. Livets skrøbelighed går op for én, når man få en kritisk sygdom, og på en måde gør det, at man får lettere ved at se alt det smukke. Og jeg er altid i bedre humør, når jeg har sunget eller skrevet, understreger hun.

Foto: Maria Retoft Pedersen

Soulmates Historien om Vibeke Bendixen er også blevet til en kærlighedshistorie. I efteråret 2018, hvor alting så rigtig dystert ud, mødte hun Henrik fra Kolding. De fandt hinanden på Facebook, og Henrik Bendixen dristede sig til at skrive, at Vibeke havde et yndigt smil. Henrik Bendixen har en transplanteret nyre, og han var på det tidspunkt indlagt på Odense Universitets Hospital i Odense. Vibeke Bendixen besluttede sig for at aflægge et besøg, og det må siges at være kærlighed ved første blik. For allerede tre uger senere blev parret gift. - Og siden har vi faktisk ikke været fra hinanden på noget tidspunkt, siger Henrik Bendixen, der ligesom Vibeke også er førtidspensionist. - Når man når vores alder, bliver man ikke på samme måde teenageforelsket. Man ved, hvad det er, man gerne vil have. Og vi fandt bare en forståelse hos hinanden, siger Vibeke Bendixen. Hjemme i stuen indspiller de Vibekes sange ved at tilkoble en mikrofon til Henriks computer. Vibeke skriver teksterne, og så får hun nogen til at lave musik til. Af og til er det hendes søn, der gør det. Teksterne til de numre, der udkommer på diverse streamingtjenester til september, er inspireret af kærligheden til Henrik og til livet. Særligt den første single, "Blå øjne", som allerede er udgivet på Spotify, siger Vibeke Bendixen. - Henrik har virkelig givet mig livsglæden tilbage. Vi er soulmates, understreger hun.

Foto: Maria Retoft Pedersen

Støttekoncert på Posten For Vibeke Bendixen var det naturligt, at andre også skulle have mulighed for at lytte til hendes musik. - Jeg håber, at dem, der lytter til min musik, kommer i godt humør og også vil lytte til teksten. Teksterne afspejler, hvem jeg er som person, og de ting, jeg har været igennem, og måske andre også kan bruge det til noget, siger hun. - Drømmen er ikke, at jeg skal være rig eller berømt, men jeg bliver ved med at lave musik, så længe jeg får noget ud af det. Og hvis nogen så skulle have lyst til at spille det i radioen, eller jeg kunne komme ud og give nogle koncerter, så ville det da være fantastisk, siger hun. Og det varer faktisk ikke længe, inden Vibeke Bendixen skal på scenen under kunstnernavnet "Vibe". Sammen med sin mand står hun nemlig bag en støttekoncert på spillestedet "Posten" i Odense 14. november. Her spiller fem upcoming bands - blandt andet Vibeke Bendixen selv - og formålet er at skaffe så mange penge som muligt til "Look Good Feel Better". - "Look Good Feel Better" er en forening stiftet af flere kosmetikvirksomheder, som lærer kræftramte kvinder, hvordan de med makeup og diverse produkter kan komme til at få det bedre med sig selv. Når man får kemo, bliver man bleg, får sorte rande under øjnene og kommer til at se meget syg ud. Det kursus gjorde en kæmpe stor forskel for mig, og det ville betyde rigtig meget for mig, hvis vi kunne støtte det formål, siger hun. Billetter til arrangementet kan købes på Postens website, når arrangementet kommer tættere på.