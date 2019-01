Faldsled-Dyreborg: Når vandstanden i Det Sydfynske Øhav som ventet topper lidt efter klokken 14 kan sommerhusområdet Bjerghammer ved Faldsled en overgang helt miste forbindelsen til det fynske fastland.

Det viser et kort for, hvor højt vandet kommer op, hvor vandstanden stiger til 1,5 meter over normalen. Lige nu varsler DMI, at vandet i øhavet vil nå op på mellem 1,4 og 1,65 meter over dagligt vande.

Også i Dyreborg sydvest for Faaborg er der udsigt til problemer. Her viser et vandstandskort, at hele havnen vil være oversvømmet, og at enkelte huse også kan få problemer, hvis vandet når op på 1,6 meter over normalen. En prognose siger, at vandet vil nå op på 1,63 meter over dagligt vande i Faaborg få kilometer fra Dyreborg.

Kortene, der viser vandstandsstigningerne, leveres af de fynske kommuners kortportal Geo Fyn. De skal dog tages med et lille forbehold, fordi dataene for havvandsstigninger ikke er opdateret af Geo Fyn siden 2007.