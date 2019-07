Et stort program ligger klar, når Fyn Rundt for Bevaringsværdige Træskibe sejler i mål i Faaborg den 26. juli. - Der kommer masser af mennesker, og der kommer til at ske noget hele dagen, lyder det fra turistmanager Mads Sletbjerg.

Faaborg: Siden januar har en arrangørgruppe arbejdet på, at der bliver liv og glade dage i Faaborg, når deltagerne i Fyn Rundt for Bevaringsværdige Træskibe fredag den 26. juli kommer i land.

Fredag 26. juli 14.00: Festtelt og salgsvogne åbner på "Havneøen". 14.00: Grillen åbner med salg af pølser og popcorn. 14.00: Skibene begynder at ankomme. 16.00-18.00: Duoen Ejstrup & Holmhus spiller i festteltet. 20.30: Musik i festteltet med Løven, Kim og Hulken nu med Rico og Kåre. 24.00: Tak for i dag. Lørdag 27. juli 14.00: Festtelt og salgsvogne åbner. 15.00: "Planken ud" ved kanalen. 16.30: Årets Faaborgenser kåres i festteltet. 17.00: Musik med bandet Another Friday i festteltet.

Der bliver rig mulighed for at blive underholdt og få en hyggelig dag i den gamle købsstad. Arkivfoto: Nils Svalebøg

Derfor strækker festlighederne sig over to dage. Lørdag den 27. juli er der blandt andet åbent hus hos Marineforeningen, og FB&IF samt Vennerne arrangerer "planken ud" ved kanalen. Derudover kåres årets faaborgenser klokken 16.30, og "Another Friday" spiller musik fra klokken 17-19.

Udenfor teltet fortsætter festlighederne dog, indtil det officielle program slutter klokken 1. Og fordi Faaborg er målby, er der ikke nogen sejlere, der skal tidligt op næste morgen for at blive klar til næste etape.

De 500 sejlere skal bespises, når alle er i land. Det kommer til at foregå i et stort telt i Havneparken fredag klokken 18, og denne del er lukket for offentligheden.

Et godt udstillingsvindue

Mads Rye Sletbjerg glæder sig til en dag med masser af mennesker i byen lige midt i højsæsonen.

- Alle hoteller og campingpladser er fyldt på det her tidspunkt, så der vil være masser af folk i byen. Og vi ender med at få skabt en helt sydlandsk stemning med musik på hvert et gadehjørne. På den måde er det et rigtig godt udstillingsvindue for, hvad vi kan, siger han og tilføjer:

- Og så er det også en god anledning for faaborgenserne til at bruge byen.

Han håber, at Faaborg kan komme i betragtning til at blive målby igen en anden gang.

- Så kunne man arbejde på at lave en fejring med et bestemt tema, siger han.

Borgmester Hans Stavnsager sejler med på den sidste etape fra Marstal til Faaborg om bord på det gode skib "Haabet".

- Faaborg har været med på ruten i mange år, og det er en cadeau, at vi får lov at være endestation. Jeg glæder mig til alt det, der kommer til at ske i byen og den stemning, der bliver om aftenen med musik, mennesker på skibene og forhåbentlig et godt vejr. Så er der ikke noget mere hyggeligt end at gå rundt på havnen.