Sydfynsk gymnastikforening får en spejlvæg

Horne: Det var en glædens dag i Horne Gymnastik Forening, da de for nyligt fik beskeden om, at Nordea-fondens lokalpulje har tilgodeset foreningen med 19.960 kroner.

Nordea-fonden har netop givet lignende gode nyheder til 32 foreninger i Region Syddanmark. Foreningerne, der tæller alt fra bylaug over sportsklubber til musikfestivaler.

Pengene, der nu er på vej til Horne, skal gå til en spejlvæg til glæde for de mange aktive gymnaster i foreningen.

- Spejlvæggen skal især støtte vores rytme- og hit-fit-gymnastikhold, når de laver øvelser. Det bliver en kæmpe hjælp for vores instruktører, og især vores piger glæder sig rigtig meget, siger formand i Horne Gymnastikforening, Inge Von Essen, i en pressemeddelelse.

Nordea-fonden støtter foreninger og organisationer til fællesskabsorienterede projekter og aktiviteter, som skaber gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur. Hvert år uddeler fonden 25 mio. kr. til over 1300 foreninger.

- Nordea-fonden har et almennyttigt formål, og derfor er det vigtigt for os at bakke op om initiativer, som styrker det lokale fællesskab. Vi håber, flere foreninger og andre non-profit organisationer har lyst til at søge vores lokalpulje, siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden.

Alle almennyttige foreninger og organisationer kan søge fonden om op til 100.000 kr. i støtte. Det typiske uddelingsbeløb er på 5000-30.000 kr., der for eksempel kan gå til foreningsaktiviteter, mindre events, udstyr til klubben eller lokale kulturarrangementer.