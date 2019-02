Sydfynsk eventyrø får ny skyline

Kommunen er i gang med en kæmpeoperation. 300 gamle poppeltræer skal stynes. Det er ikke sket i mere end 20 år. Operation løbet op i omkring 300.000 kr.

Lyø: På lang afstand kan man over Lyøs svagt bugtende kurver se vilde vækster fægte sig højt op mod himlen, når man nærmer sig øen med Faaborg III. Men eventyr-øens skyline er ved at ændre sig markant. Peder og Jens Frederiksen fra Svanninge Skovservice er gået i gang med et kæmpeprojekt. De styner øens 100 år gamle poppeltræer, som står i siderne af de smalle veje med deres hule og hullede stammer og får én til at tænke, at det må være et af dem, H. C. Andersen sendte sin soldat ned i for at hente heksens fyrtøj. Nu skal kulturminderne skæres ned til noget omkring mandshøjde.

Det er jo ikke sådan, at vi rutter med kommunens penge til styning af træerne på Lyø. Sidste gang det skete er vist 25 år siden. Anne Jørgensen, kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, Lyø.

Lyøs popler stynes I alt skal omkring 300 popler på Lyø stynes. Det er dem, som står i vejsiderne. Dem, der står i markskel rører kommunen ikke.Poplerne vurderes at være plantet for 100 år siden.



Kommunen forventer, at styningen og den efterfølgende tur i flismaskinen vil resultere i en 600 kubikmeter stor flisbunke. Det meste af det skal bruges som brændsel på Fynsværket.



Operationen på Lyø har et budget på cirka 300.000 kr.

Ved Revvej 8 før styning. Foto: Anne Jørgensen.

Tunge grene kan blive farlige - Det er et arbejde, der ikke er blevet gjort i 20-25 år, så det er hårdt tiltrængt. Det kommer til at synes lidt bart et kort stykke tid, men popler vokser hurtigt til, og får det udtryk, vi gerne vil have, siger Helle Mølgaard Christensen, landskabsingeniør og park og naturforvalter ved Faaborg-Midtfyn Kommune. Det er på opfordring fra øboerne, at hun er sat på opgaven, der omfatter op mod 300 popler i småvejenes sider. - Det er tiltrængt. Der er risiko for at stammerne ikke kan bære grenene, hvis der kommer islag og storm på samme tid, siger Christian Elmekilde Hansen, Vestenvej.

Ved Revvej 8 efter styning. Foto: Anne Jørgensen.

Tidligere brugt til brændsel Han har selv stynet træer ved sin ejendom, for hvad han anslår er 10-12 år siden. Det er en ret præcis angivelse, konstaterer Jens Frederiksen fra Svanninge Skovservice, det fluks tæller årering på en nyfældet stamme. 11 får han det til. - Førhen var det jo almindeligt, at folk selv stynede træerne for at bruge brændet, men nu har vi allesammen fået pillefyr, så det er er der ingen, der arbejder i længere, siger Christian Elmekilde Hansen. Det bekræfter Helle Mølgaard Christensen fra kommunen: - Lyø er jo fattig på træ, fordi jorden har været dyrket ret intensivt, så det er mest i markskel og langs vejsiderne, der er sat træer, som blandt andet har været brugt til brænde, men veddet har også været brugt til dyrefoder, fortæller hun. I denne ombæring er det faktisk problematisk at slippe af med fældede stammer og grene, der hugges i flis på stedet. - Vi har ikke rigtigt kunne finde afsætning på det, og vi snakker altså om noget, der nok nærmer sig seks-syv store lastvognstræk, før vi er kommet gennem alle træerne i løbet af 14 dage, så det ender med, at vi sender det ind til Fynsværket som brændsel. Det bliver desværre til en pris, der ikke mere end godt og vel dækker transport-omkostningerne, sukker hun.

Helle Mølgaard Christensen, natur og parkforvalter ved Faaborg-Midtfyn Kommune, har ansvaret for projektet med at styne træerne. Foto: Torsten Cilleborg

Regning på 300.000 kr. I alt kommer regningen for Lyøs nye skyline til at løbe op i omkring 300.000 kr. Anne Jørgensen, kommunalbestyrelsesmedlem for Venstre, bor på Revvej på Lyø, og hun er en af dem, der har været med til at gøre opmærksom på, at poplerne trænger til at se en motorsav. Hun er ikke afskrækket af den pris: - Tror du ikke det ville være dyrere for kommunen, hvis der væltede et poppeltræ ned i taget på et hus? Det er jo ikke sådan, at vi rutter med kommunens penge til styning af træerne på Lyø. Sidste gang det skete, er vist 25 år siden, konstaterer hun. Næste år kommer turen til poplerne på Avernakø.

Anne Jørgensen med sønnen Rasmus. Hun har skubbet på for at få træerne stynet. Foto: Torsten Cilleborg

Svanning Skovservice arbejdet på projektet i to uger. Foto: Torsten Cilleborg

Jens Frederiksen tæller åreringe. 11 får han det til. Foto: Torsten Cilleborg

Christian Elmekilde Hansen har selv stynet træerne tidligere. Foto: Torsten Cilleborg