Faaborg: Lørdag 27. juli klokken 11-14 er der igen musiklørdag på Torvet i Faaborg. Denne gang er det Svendborg Bluesband, der leverer musikken.

Bandet består af Claus Babba, guitar og vokal, Kim Murfy, ligeledes guitar og vokal, Ib "Steddy" på bas og Lasse "Hat" Lousdal på trommer.

De har alle spillet land og rige rundt i over 20 år og er et rutineret hold af garvede musikere fra Fyn og omegn. De glæder sig glæder sig til at forkæle Faaborg med klassisk blues, rock og popballader fra 50'erne og opefter lørdag den 27. juli, hvor Vores Faaborg & Egn igen arrangerer musiklørdagen på Torvet.