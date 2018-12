Svanninge Kirke er en byggeplads - men holder åbent i julen

Svanninge: På grund af en omfattende istandsættelse har Svanninge Kirke været lukket siden marts 2017. Undervejs er der dukket problemer op, som har forsinket arbejdet. Nu er man imidlertid nået så langt, at kirken vil være anvendelig hen over jul og nytår, oplyser sognepræst Vibeke Hammerum.

Svanninge Kirke kan holde juleafslutning for børnene i Brahesmindeskolens afdeling i Svanninge den 20. december, og derefter er kirken åben over jul og nytår. Den sidste gudstjeneste, inden håndværkerne atter tager fat, er Helligtrekongers søndag d. 6. januar, hvor der sammen med FDF arrangeres børne- og ungdomsgudstjeneste klokken 11.

Der er pt. lagt ny varme ind i kirken, gulvet er støbt, og bænkene er på plads. Men der forestår endnu nogle måneders maler- og gulvarbejde, inden kirken forhåbentlig kan genindvies til påsken 2017.

Personalet sørger for at pynte kirken så fint op til jul, som forholdene tillader, men kirkegængerne bør være med på, at der stadig er tale om en byggeplads, og at der må tages midlertidige løsninger i brug, hvad angår inventaret, understreger Vibeke Hammerum.

- Når Jesus blev født i en stald og lagt i en krybbe, kan kirkegængerne forhåbentlig også fejre julens glade budskab i en halvfærdig kirke, lyder det fra Vibeke Hammerum.