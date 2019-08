Svanninge Bakker har vokseværk

Svanninge: Naturstyrelsen har overtaget et lille areal på 1,8 ha ved Svanninge by, som nu vil blive integreret i Svanninge Bakker.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen overtog for et lille år siden området, der ligger op til Svanninge By og Svanninge Bakker. Arealet skal nu inddrages i arealet med beskyttet natur i Svanninge Bakker, som for nylig er blevet kanoniseret. Arealet, der tidligere har været brugt som et rekreativt område for lokale, vil ændre anvendelse, hvor der bliver taget et større hensyn til naturen.

Overordnet set bliver det gjort ved at lade området indgå i den større indhegning. De tre shelters har ikke været brugt i flere år og skal fjernes, da de i dag udgør en sikkerhedsrisiko. Naturstyrelsen vurderer, at stedet på grund af beliggenheden ikke er egnet til at opføre nye shelters. Dels ligger det for tæt på vej og sti, dels ligger det nabo til et bed & breakfast-sted.

Det ubehandlede tømmer fra de nedbrudte shelters vil blive brugt til at understøtte den lokale mikrofauna på arealet. Det omkringliggende pilekrat bliver fjernet, da det strider med den naturlige landskabelige fremtoning, udsigten og den naturligt forekommende flora. Derudover forekommer der to mindre samlinger af træer på arealet, der i første omgang skal bevares. De bryder ikke med udsigten fra stien, men bidrager derimod til at skabe et naturligt skel imellem bygningerne i byen og bakkerne. Derudover kan træerne skabe læ for de græssende dyr.