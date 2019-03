Käte Lindemann er flyttet ind i Klinikhuset på Jernbanegade. Hun håber, at hendes ekspertise indenfor diæter kan give patienter muligheder for at kombinere behandlinger.

Ringe: Mange lidelser kan behandles ved et smut forbi Klinikhuset på Jernbanegade i Ringe. Her findes både fodterapeuter, zoneterapeuter, psykoterapeuter, psykologer, massører og yogalærere. Tilsyneladende var der alligevel plads til flere, for nu er endnu en behandler flyttet ind.

Käte Lindemann er autoriseret klinisk diætist og nyeste medlem af klinikfamilien. Hun har indgået et samarbejde med Klinikhuset på Jernbanegade i Ringe, hvor hun vil tilbyde personlig diæt- og kostvejledning.

Hun har allerede en praksis i Svendborg, og selvom det er den samme behandling, hun udøver der, er der alligevel noget anderledes ved hendes nye arbejdsplads i Ringe.

- Jeg glæder mig til at indgå i et tværfagligt samarbejde med de andre i klinikhuset. Mange sygdomme og udfordringer vil kunne behandles bedre ved en kombination af behandlingsformer. Eksempelvis får mange diabetikere problemer med fødderne samtidigt med, at kosten er alfa omega for deres sygdomsforløb. Her kan fodterapeuten og jeg gå sammen og hjælpe diabetikerne i fællesskab, fortæller Käte Lindemann.

Og selvom hun er så ny i huset, at mange af hendes redskaber ikke engang er på plads endnu, så er der allerede fuld gang i samarbejdsudviklingen.

- Vi har allerede talt om at lave nogle temaaftener. Det kunne for eksempel være mad og fødder. Her vil man kunne få information om, hvordan de to ting kan hænge sammen.