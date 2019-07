Sukkerstangen bliver mobil: Anders cykler rundt i byen og sælger slik

Faaborg: I årevis har Faaborg haft et opsigtsvækkende cykelkøretøj i gadebilledet: Morten Cykel-taxa.

Nu får byen endnu et: Anders Melgaard fra slikbutikken Sukkerstangen i Grønnegade har torsdag under Open By Night premiere på sin nye slikcykel. Med den vil han køre rundt i byen og sælge slik. Både noget af det, hans kone, Rikke Melgaard, i forvejen sælger i Sukkerstangen, men også noget, der vil være unikt for slikcyklen.

- Jeg vil køre rundt, når der er arrangementer i byen, eller bare når det er godt vejr. For eksempel kan det være, jeg kører en tur ned på Havnebadet for at se, om nogle af gæsterne har lyst til at købe noget slik, siger Anders Melgaard.

Han har selv lavet den gule kasse, der sidder foran på cyklen. Forrest er der en låge, som kan åbnes, og inde bagved ligger der slik på hylder, som kan trækkes ud. Bagerst er der et lille kølerum med flamingo, så han også kan sælge kolde drikkevarer og måske slush-ice.

- Selve cyklen fandt jeg i Esbjerg. Det er en gammel work-bike, som tidligere har været brugt til at sælge is, vistnok i England. Den mangler en bagbremse, så det kan godt være, jeg bliver nødt til at trække den rundt indimellem, siger Anders.

- Jeg har brugt et par måneder på at gøre den klar. Jeg har den fordel, at jeg selv er beskæftiget i beslagbranchen, hvor vi sælger beslag og hængsler til blandt andet vindmølleindustrien. Så der er faktisk nogle vindmøllebeslag på kassen, griner han.

Det var ham selv, der fik ideen til slikcyklen.

- Butikken ligger jo lidt afsides i Grønnegade. Der kommer ikke så mange turister herom. Derfor tænkte jeg, at det kunne være fedt at have et mobilt salgssted ud over butikken. Og så kan cyklen jo samtidig fungere som reklamesøjle for butikken, forklarer Anders Melgaard.

- Jeg gør det her, fordi det skal være sjovt. Ikke for at skabe profit. Det har været sjovt at bygge cyklen, og nu må vi se, om det også bliver sjovt at køre rundt og sælge slik. Jeg glæder mig i hvert fald til at prøve det.