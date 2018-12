Faaborg: Sangglæden var stor hos de mange fremmødte, der torsdag 1. november mødte op i Huset på Færgevej for at indvie de nye højskolesangbøger, Huset netop har fået doneret.

Men glæden, sanglysten, og interessen for at synge med på toner fra den danske sangskat stopper ikke her. Huset vil gøre det til en aktivitet, der er kommet for at blive.

Så allerede torsdag 6. december klokken 13-14 sker det igen. Her skal der igen synges sange fra Højskolesangbogen i Huset på Færgevej 2 i Faaborg.