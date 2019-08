Succes med Multimotion: Alle er velkomne både på ben og hjul

Bowls, tæppecurling, gymnastik, bordtennis og badminton. Mulighederne er mange, når ældre endnu engang kan prøve kræfter med Multimotion i Gislev hallen. Bodil og Niels Jensen, to af de seks instruktører, er glade for det første år med Multimotion i Gislev.

Gislev: 65 til 92 år. Spændet på næsten 30 år stopper ikke Bodil og Niels Jensen fra at være med til at koordinere endnu en sæson med Multimotion i Gislev. Tværtimod. De er dog kun to af de i alt seks trænere, der hver onsdag formiddag sætter gang i de ældre i Gislev og omegn. 65 var sidste år tilmeldt holdet gennem Gislev Idrætsforening, og Bodil og Niels Jensen regner da også med, at holdet bliver stort i år.

Gymnastik og boldspil

Holdet foregår fra klokken 9.30 til 11.30, og hvor den første halve time går med en samlet sekvens med gymnastik, bliver holdet herefter delt op i to, hvor deltagerne kan vælge at fortsætte med gymnastik eller give sig i kast med et boldspil. Sidste år spillede de blandt andet bowls, bordtennes og badminton. Bodil og Niels Jensen regner med, at der kommer de samme spil til denne sæson, men trænerholdet mødes i august og planlægger næste sæson nærmere.

Både Bodil og Niels Jensen har boet i Gislev i mange år og har i mange år været med i Gislev Idrætsforening.

- Jeg sagde lige til Niels, er ud klar over, hvor længe vi har lavet noget sammen for foreningen. Det var tilbage i 1965, fortæller Bodil Nielsen, mens hun kigger med et smil på Niels Jensen.

I mange år gik tiden med håndbold, men interessen faldt mere og mere på gymnastik, og Bodil Jensen har i flere år været træner for seniorgymnastik. Birgit Wiborg har derimod været gymnastiktræner for de yngre ældre, og derfor mener Bodil Jensen, at sammenspillet mellem trænerne fungerer godt til deres målgruppe.

Træningen starter op igen i Gislev hallen den første onsdag i september.