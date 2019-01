Strikkebogshow på biblioteket

Faaborg: Biblioteket er ikke kun romaner og dybsindig faglitteratur. I disse år er strik er populært, og der udgives som aldrig før et væld at nye strikkebøger.

Faaborg Bibliotek gentager derfor succesen fra sidste efteråret og inviterer alle strikkeglade til "Det lillebitte strikkebogshow" tirsdag 5. februar.

Denne gang vil bibliotekar og strikkeentusiast Camilla Sejerøe præsentere de bedste af de nye strikkebøger, og derefter fortælle om de klassiske og udenlandske strikkebøger. Har man et spørgsmål til at tyde en opskrift eller til en strikketeknik, forsøger hun også gerne at hjælpe.

Der findes også mange strikkesider på nettet, men hvordan man strikker på engelsk? Ved strikkebogshowet får deltagerne tips til at komme i gang med eksempelvis at bruge den store engelsksprogede side, Ravelry.

Alle er velkomne, og der er gratis adgang. Tilmelding ses gerne på www.fmbib.dk.