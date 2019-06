Stressramt hotelboss kvitter Faaborg Fjord

Charlotte Stiller stopper med udgangen af august. Hun er på vej ind i et nyt job, men er indtil videre hemmelighedsfuld om det. Hun bliver som formand for "Vores Faaborg og Egn".

Faaborg: Direktøren for Faaborgs største hotel, Hotel Faaborg Fjord, har sagt sit job op, mens hun er i færd med at få bugt med et stressforløb, der har sendt hende til tælling to gange siden efteråret.

Meget synlig i byen

Hun og hendes mand, Christian, købte straks villa i Strandgårdsparken, et langspyt fra hotellet, og hun blev omgående meget synlig i byens liv, blandt andet blev hun formand for turistforeningen og var med til at starte det det ambitiøse projekt Vores Faaborg & Egn som hun også stillede sig i spidsen for. Desuden påtog hun sig bestyrelsesposter i Outdoor Sydfyn og Naturturisme.

Sidste år blev hendes far alvorligt syg, og samtidig føltes presset fra de mange opgaver tyngende:

- Jeg oplevede en fantastisk opbakning fra personalet, der støttede mig på alle mulige måder. Det er virkelig et arbejdsfællesskab, der har æren for, at det går så godt for vores hotel, men det kneb nok lidt mere med sparringen oppefra. Hotellets ejer er jo ikke erfaren på hoteldrift, og jeg kom til at føle mig mere alene med nogle af opgaverne, end det var godt for mig, fortæller hun via en mobiltelefon fra Mallorca, hvor hun og hendes ægtefælle i øjeblikket holder en uges ferie.

Charlotte Stiller har det godt med sin beslutning.

- Det føltes som en lettelse, og jeg har det rigtig godt nu og føler mig helt klar til nye opgaver, siger hun.

Hun oplyser, at hun har tænkt sig at blive boende i Faaborg, og at hun også bevarer sin tilknytning til Vores Faaborg & Egn, som hun er formand for.