Strejkende dagplejere: - Vi vil ikke ramme børnene

Faaborg-Midtfyn: - Vi synes ikke, det er okay, at de tager vores lønkroner til besparelser.

Sådan siger dagplejer Dorthe Schlander, som er talsmand for dagplejerne, som tirsdag aften besluttede at strejke i dag, onsdag.

De 140 dagplejere mødtes tirsdag aften på biblioteket i Ringe.

- Vi mødtes og havde tænkt, at der var skred i sagen. Det havde vi fået at vide. Men så får vi at vide, at der faktisk ikke er skred i det, og at ingen vil give sig, siger Dorthe Schlander, der er dagplejer i Faaborg.

Derfor besluttede dagplejerne at nedlægge arbejdet.

- Det var ikke nogen længere diskussion. Det var vi ret enige om, forklarer dagplejeren.

Strejken kommer efter et møde mellem de forhandlende parter, FOA Sydfyn og Faaborg-Midtfyn. Et møde, som begge parter fortalte til avisen, var gået godt.

Dagplejerne har fået at vide fra FOA, at det er en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse.

- Men det er vi ligeglade med. Vi gør det alligevel, siger hun.

Dagplejerne varslede forældrene i en sms klokken 22.15 tirsdag aften.

- Så havde de i det mindste en lille chance for at finde pasning. Det er jo ikke forældre og børn, som vi vil ramme med det. Vi er kede af, at det går ud over dem. Det er vigtigt for mig at sige, fortæller hun og siger, at hun oplever stor opbakning fra forældrene.

De 140 dagplejere mødes igen på Ringe Bibliotek onsdag formiddag.

- Vi skal gøre op med os selv, hvordan vi gør, og hvor lang tid strejken skal vare. Vi skal planlægge dagen og måske lave nogle bannere, siger Dorthe Schlander og vil ikke afvise en demonstration senere på dagen.

Konflikten handler om lønkroner, idet Faaborg-Midtfyn før sommerferien opsagde dagplejernes lokale lønaftale, som bestemmer en række tillæg. Blandt andet for at have ressourcekrævende børn eller flere børn end de normale fire.

Der er i alt en million årlige lønkroner på spil i aftalen, og det betyder en lønnedgang på omkring 600 kroner i gennemsnit om måneden per dagplejer, hvis aftalen sløjfes helt.