Strejkende dagplejer: Derfor er forhandlingsudspil uspiseligt

Dagplejer Karina B. Andersen føler, hun møder opbakning fra forældrene i dagplejernes kamp for at undgå at blive sat ned i løn

Faaborg-Midtfyn: Kl. 22 i aftes sendte Karina B. Andersen sms-besked ud til de fire forældre, hun som kommunalt ansat dagplejer passer børn for, om at forældrene må finde alternativ pasning til deres børn i dag, onsdag. Sammen med sine 140 kolleger i Faaborg-Midtfyn nedlægger hun i dag arbejdet - og forsøger at råbe kommunen op via en demonstration foran rådhuset.

- Vi mødtes i aftes for at høre, hvad vores forhandlere fra FOA har fået ud af at mødes med kommunen, og det foreløbige forhandlingsresultat, de fremlagde for os, er uspiseligt. Der bredte sig hurtigt en stemning mellem os om, at det er helt uacceptabelt, at vi ikke længere kan få samme løn, for det arbejde, vi udfører, så vi besluttede os for selv at overtage mødet og bad vores fagforeningsrepræsentanter om at gå, fortæller Karina B. Andersen, der siden 1994 har passet børn i sit hjem på Øster Møllevej i Faaborg.

- Tager i ikke børnene som gidsler i en konflikt med jeres arbejdsgiver?

- Jo, der gør vi, og det er det, som gør allermest ondt og gør det til en svær beslutning. Vi er varme kvinder - og mænd. Det er derfor vi er i det her fag, men vores grænse for, hvad vi kan tåle, hvis vi også skal kunne se og selv i øjnene, er nået. Det er et drastisk skridt vi tager, og det gør vi jo kun for at få fortalt, at vi ikke kan acceptere at udføre det samme arbejde til en lavere løn.

- Hvis du sad på den anden side af bordet, f.eks. i kommunens direktion, tror du så du ville bøje af for den form for pression?

- Hvis jeg sad på den anden side af bordet, ville jeg helt sikkert tænke over, hvad det er, jeg er i færd med at ødelægge og se på rimeligheden i, hvad det er jeg vil tilbyde mine medarbejdere.

- Hvad skal der komme ud af, at I nedlægger arbejdet?

- At vi møder lydhørhed fra kommunens side, at de ikke piller ved den løn, som vi har opnået gennem forhandlinger i forlængelse af vores overenskomst.

- Nu har I nedlagt arbejdet i dag. Hvad skal der så ske i morgen?

- Det ved jeg ikke. Vi står i en situation, hvor vi må tage en dag ad gangen.

- Hvordan har dine forældre taget beskeden om, at du strejker i dag?

- Overvejende positivt. Du har skrevet "god kamp" tilbage, en har skrevet, at vedkommende ikke forstår det, mens én ikke har svaret, men det er mit indtryk, at langt de fleste forældre bakker os op, og godt forstår, at vi er nød til at reagere.

Strejken rammer forældrene til cirka 500 børn, og det ventes at mange af dem møder op sammen med dagplejerne ved Rådhuset i Ringe kl. 10 onsdag.