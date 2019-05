Strandhauge Multiservice er blevet dørmand

Ringe: "Din Dørmand" er navnet på Swedoors håndværkerklub for tømrermestre, der hver dag hjælper boligejere med renovering og nybyg. Strandhauge Multiservice i Ringe har tilsluttet sig netværket af godt 100 tømrermestre i Danmark, der er specialiseret inden for arbejde med Swedoors døre.

- "Din Dørmand" er vores klub for dedikerede håndværkere, der værner om det gode håndværk og har et godt kendskab til vores sortiment. Tømrerne er uddannede til at have særlig indsigt i vores produkter, så de har de bedste forudsætninger for at kunne rådgive deres kunder i dagligdagen, siger Peter Sejling, der er salgsdirektør hos Swedoor i Nordeuropa.

Peter Strandhauge fra Strandhauge Multiservice oplever det som en fordel i sit daglige arbejde, at han nu kan kalde sig uddannet dørmand.

- Vores kunder bliver ofte overraskede over, hvor mange beslutninger der medfølger, når der skal vælges nye døre til hjemmet. En dør er nemlig ikke bare en dør - der skal både tages stilling til funktioner, design, støjniveau, sikkerhed og meget mere, fortæller Peter Strandhauge fra Strandhauge Multiservice.

Strandhauge Multiservice i Ringe deltager løbende i forskellige kurser og uddannelsesdage for at holde sig opdateret på Swedoors produktsortiment samt nyeste tendenser inden for byggebranchen.