Striden om dagplejernes lønkroner ser ud at løsne sig. I hvert fald vil Faaborg-Midtfyn Kommune nu genåbne forhandlingerne, mens der er optimisme at spore hos dagplejerne.

- Det er rart, at muligheden er åben. Jeg er optimistisk i forhold til, at vi godt kan lande en aftale, siger hun.

I forbindelse med en større spareplan gav et stort flertal i kommunalbestyrelsen grønt lys til, at forvaltningen måtte genforhandle dagplejernes lokale lønaftale. En aftale, som rækker ud over overenskomsten, og som handler om tillæg for ekstraopgaver, som dagplejerne kan få - for eksempel hvis dagplejerne har ressourcekrævende børn eller får et femte barn ud over de normale fire.Fagforeningen FOA Sydfyn og Faaborg-Midtfyn Kommune har imidlertid ikke kunnet blive enige om en ny aftale, og derfor har Faaborg-Midtfyn Kommune valgt helt at opsige aftalen. Det sparer kommunen for i alt en million lønkroner og koster kommunens knap 140 dagplejere i gennemsnit 600 kroner om måneden.En aktindsigt i kommunens papirer, som avisen har fået, viser, at dagplejernes lønaftale er den eneste ud af kommunens samlet set 94 lokale lønaftaler, som er genforhandlet med besparelser for øje. Det har udløst stor kritik fra blandt andre FOA Sydfyn og dagplejernes tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter. Flere politikere har siden erkendt, at de har fortrudt beslutningen om at lade forvaltningen genforhandle aftalen. De kendte ikke de fulde konsekvenser, lød det blandt andet.Dagplejernes lokale aftale er opsagt med et varsel på tre måneder. Det betyder, at aftalen udløber 31. august. Nu har Faaborg-Midtfyn Kommune dog netop meddelt, at den vil genåbne forhandlingerne.

Forhandlinger genåbnet

Før sommerferien opsagde kommunen dagplejernes lokale lønaftale, som blandt andet betyder højere og flere tillæg, end hvad der er fastsat i overenskomsten. Der er tale om samlet set en million kroner, og for nogle dagplejere betyder det, at der er flere tusind kroner om måneden på spil.

Nu har piben imidlertid fået en anden lyd i Faaborg-Midtfyn Kommune, som netop er gået med til at genåbne forhandlingerne med de omkring 140 dagplejere. Det fortæller fællestillidsrepræsentant Marianne Christensen kort efter mødet.

- Jeg havde selvfølgelig gerne set, at kommunen havde sagt, at det var en fejltagelse at gå efter lønkroner. Men jeg synes også, det kunne være dejligt at lande en aftale, for det vil få konsekvenser for dagplejerne og de brugere, vi har, hvis vi ikke har nogen aftale. Og det ville være ærgerligt, mener hun.

Marianne Christensen kan ikke sige meget om, hvad forhandlingerne kommer til at indeholde.

- Vi har møde med dagplejerne i aften (tirsdag aften, red.), og så er det jo dem, som bestemmer, hvordan forhandlingerne skal være. Derfor er det svært for mig at sige noget nu, for det skal være deres stemme, siger hun og tilføjer alligevel:

- Men jeg tænker, at vi stadig har den holdning, at dagplejerne skal honoreres for det ekstraarbejde, som de gør.