Stormflod: Disse veje er nu spærret i Faaborg og omegn

Faaborg: Vandet stiger kraftigt i Faaborg pt, og vandstanden forventes først at nå sit højeste ved 14.30-tiden.

I følge Faaborg-Midtfyn Kommune er vandstanden pt. 1,61 over daglig vande og forventes at nå op omkring 1,70. Til sammenligning nåede vandstanden for to år siden op på 1,67. En af grundene til, at det går hurtigt, og at vandet stiger mere end forventet, er at blæsten har lagt sig hurtigere end ventet og dermed ikke holder vandet tilbage.

Klokken 13.20 melder Faaborg-Midtfyn Kommune at følgende veje er afspærret - eller er ved at blive det.



Faaborg: Havnegade, Banegårdspladsen, Christian IX Vej samt den nederste del af Østerbrogade og Færgevej

Dyreborg: Dyreborgvej ved havnen

Fjællebroen: nedkørslen til havnen

Faldsled: indkørslen til havnen

Fyens.dk følger oversvømmelserne.