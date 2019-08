Stormfestival klar til premieren: Berømt folkemusikers slægtninge deltager i ny festival

Storm-familien bliver rigt repræsenteret, når foreningen Storm er klar til premieren på den nye festival til ære for den berømte folkemusiker i Haastrup. - Det er et superfedt initiativ, lyder det fra folkemusikerens 23-årige navnebror og slægtning, Rasmus Storm fra Skanderborg.

I sommeren 2018 flyttede Gitte Hansen og Peter Stovgaard-Hansen ind på Stormgården, og sammen med en række ildsjæle har de skabt foreningen Storm, der har til formål at omdanne dele af Stormgården til et natur- og kulturhus. Første arrangement i foreningens regi er Storm Folkefestival, der finder sted 31. august-1. september.

- Jeg har ikke rigtig haft et forhold til Rasmus Storms musik, men Laura (Juul, red. ), som jeg spiller sammen med, har været rigtig glad for det. Min familie skal med derned, og jeg glæder mig til at se Stormgården. Jeg tror, det bliver en rigtig sjov weekend, siger han.

- Et godt initiativ

Nogle af dem, der også skal opleve Storm Folkefestival, er Kaj Lambertsen og Birgit Lambertsen (tidl. Storm, red.) fra Assens samt Birgits fætter, Kaj Storm fra Ståby. Også her kan anerne føres tilbage til den gamle Rasmus Storm.

- Stormgården her blev solgt ud af slægten i 50'erne, og siden har vi jo ikke haft meget med den at gøre, fortæller Kaj Storm.

- Men jeg må sige, at jeg spærrede øjnene op, da jeg hørte om planerne om festivalen her for et halvt års tid siden. Jeg er da beæret over, at nogen har taget den historie om Rasmus Storm op. Jeg kendte den ikke selv før for et par år siden, siger han, da de tre familiemedlemmer for nylig var forbi Stormgården hos Gitte og Peter Stovgaard-Hansen.

- Det er mit første besøg her på gården, og jeg synes, det er rigtig spændende at opleve. Det er dejligt, at der er flyttet nogle ildsjæle ind her. Jeg synes, festivalen er et rigtig godt initiativ, og vi var slet ikke i tvivl om, at vi skulle deltage, siger Birgit Lambertsen.

Og der bliver formentlig godt fyldt op med "Stormer", når festivalen løber af stablen.

- Da vi stiftede bekendtskab med festivalen for et halvt år siden, sendte vi besked rundt til alle i familien. Og da vi holdt fætter-kusine-fest for en god måneds tid siden, talte vi om det igen, og der var en rigtig positiv stemning omkring det, siger Kaj Lambertsen.