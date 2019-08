Stor usikkerhed om kommunens budget: Økonomichef har is i maven

Hvor mange penge Faaborg-Midtfyn Kommune har til velfærd i 2020 er lige nu et stort spørgsmålstegn. Det er en hidtil uset situation, som chefen for kommunens økonomiafdeling står overfor.

Faaborg-Midtfyn: - Der har aldrig før været så stor usikkerhed om budgettet på dette tidspunkt.

Sådan siger økonomichefen i Faaborg-Midtfyn Kommune Morten Bentsen.

På denne tid af året er han som regel i gang med at lave oplæg til kommunens omkring 3,3 milliarder store budget for det kommende år, inden politikerne skal forhandle resten på plads.

Men i år er det anderledes. For mens han tidligere år på dette tidspunkt har fået at vide, præcis hvor mange kroner og øre kommunen vil få i tilskud og bidrag fra staten, skal regeringen og Kommunernes Landsforening først nu til at forhandle om kommunernes økonomi.

Forsinkelsen skyldes folketingsvalget i juni, og det betyder, at der lige nu ingen garanti er for, at de mange millioner, som Faaborg-Midtfyn fik sidste år, også vil lande i kommunekassen i år.