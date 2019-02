Stor udstillingen fejrede den første børnebilledskoles fødselsdag

For 35 år siden blev børnebilledskolen opfundet i Faaborg som konsekvens af manglende formning i skolen. I dag har det bredt sig til otte steder i kommunen. til jubilæet mødtes flere generationer af elever for at nyde de unges fortolkning af tallet 35.

Faaborg: Overalt i biblioteket og dets forhal kan man skimte tallet 35. Nogle steder er det malet, andre steder skal man tælle sig til det, og endnu andre steder findes det implicit i værket. Børnene fra seks af de otte billedskoler i kommunen har på dagen for jubilæet virkelig tænkt ud af boksen for at bruge tallet 35 på en spændende måde. Og det har trukket mange gæster til biblioteket lørdag formiddag. To af dem er en mor med sin søn. - Jeg gik på børnebilledskolen her i Faaborg, da det startede for 35 år siden, fortæller moren, der hedder Camilla Grenaa Clausen. - Ja, og jeg går her nu, siger drengen, som hedder Tore. Tore og tvillingebroren Matti er begge meget begejstrede for børnebilledskolen. - Det er fedt, at man kan lave noget, som man måske ikke havde regnet med, at man kunne, fortæller han smilende. Ifølge moren, Camilla Clausen, er billedskolen et hit hos hendes børn, fordi de ikke får nok mulighed for at tegne og udfolde sig kreativt i den almindelige skole.

Svævende øer a la Avatar fik de fleste til at stoppe op og kigge en ekstra gang. Foto: Philip Nordentoft.

Manden bag det hele Imens samtalen med Camilla og Tore Clausen flyder, går en ældre mand forbi. Camilla Clausen stopper ham og fortæller, at hun gik på hans hold for 35 år siden. Manden viser sig at være Jørgen Hinke - manden bag billedskolen. Han var naturligvis glad for, at skolen trives så mange år efter, han startede den. - Dengang var der så mange muligheder for at spille fodbold, eller guitar eller den slags, hvis man var barn. Men jeg synes der manglede noget kunstnerisk. Derfor startede min kone og jeg billedskolen, fortæller han stolt. Udover kommunens otte børnebilledskoler har konceptet bredt sig på landsplan, hvor flere end 100 børnebilledskoler er at finde. Alle som én kan de takke Jørgen Hinke for hans initiativ i 1994. I alt var flere end 100 mennesker dukket op til ferniseringen, der afholdes hvert år, men som i år var særlig festlig i anledningen af jubilæet.

Camilla Grenaa Clausen lyste op, da hun så sin gamle lærer Jørgen Hinke. Foto: Philip Nordentoft.

En malerisk fortolkning af tallet 35. Foto: Philip Nordentoft.