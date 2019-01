Stor satsning på mountainbike i Svanninge Bakker

Gåsebjergsand: Midt i december kunne vi fortælle, at det nye store aktivitetscenter, der skal opføres ved Gåsebjergsand, fik bevilget 3,5 millioner kroner fra Lokale og Anlægsfonden.

Nu er der flere penge på vej til området ved Gåsebjergsand. Her vil Naturturisme opføre et nyt mountainbikeanlæg/bikepark, og det projekt får nu 250.000 kroner fra LAG SØM-midlerne.

- Man kan sige, at bikeparken er en knopskydning på det store aktivitetscenter, der skal laves ved Gåsebjergsand. Bikeparken har været i pipeline et stykke tid og er en del af en større plan om at højne kvaliteten for mountainbikere i Svanninge Bakker, fortæller Kewin Friis Kamelarczyk, projektleder ved Naturturisme, som nu har ændret navn til Geopark Det Sydfynske Øhav.

- Der skal laves et trailcenter, hvor man kan komme i ly, når det regner, og der skal laves teknikbane og øvebane. Det skal laves i tæt samarbejde med Naturstyrelsen og Faaborg Ski- og Motionsklub, og tanken er, at frivillige skal være med til at bygge mountainbikespor, fortæller Kewin Friis Kamelarczyk.

Bikeparken kommer til at koste i alt 750.000 kroner. Tidligere har Lokale og Anlægsfonden givet 200.000 kroner til projektet, og Destination Fyn 50.000 kroner. Projektet er således tæt på at være i mål, og Kewin Friis Kamelarczyk håber, at også Naturstyrelsen og Faaborg-Midtfyn Kommune vil støtte det.

Bikeparken skal understøtte de nuværende aktiviteter og tiltrække endnu flere cykelgæster til området. De nye faciliteter skal fungere som introducerende faciliteter for nybegyndere til mountainbiking og cykling i naturen og klæde erfarne brugere bedre på rent teknisk.

Anlægget skal udgøre knudepunktet for cykelaktivitet i naturen i området. Frivillige kræfter skal mobiliseres og der skal samarbejdes bredt på tværs af turismeerhvervet, foreninger og institutioner, hedder det i beskrivelsen af projektet.

Det nye store aktivitetscenter, der skal opføres ved Gåsebjergsand, bliver på i alt 615 kvadratmeter med foreningsrum, køkken, toiletter og meget andet. Centret vil give helt nye og moderne rammer til de foreninger og andre friluftsfolk, der bruger området. Ikke mindst Faaborg Ski- og Motionsklub og Faaborg Orienteringsklub.