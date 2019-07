Stor pose penge på vej til Aastrup Mølle

Nykredits Fond har givet en bevilling på 100.000 til Støtteforeningen til Aastrup Mølle, som kæmper for at skaffe penge til at få vinger på møllen igen. Foreningen har nu rundet 1000 medlemmer.

De har nemlig lige fået den første store fondsbevilling på vejen mod de 1,3 millioner kroner, der skal til for at få nye vinger på møllen. Nykredits Fond har givet tilsagn om 100.000 kroner.- Vi er i rigtig godt humør. Vi tror på det, men det kommer til at tage tid. Vi er tålmodige og har fra starten været klar over, at det ikke bare var venstrehåndsarbejde, og så var det klaret. Men det ender med vinger på møllen, forudser Niels Krogh, formand for Støtteforeningen til Aastrup Mølle.Møllens ejere skyder selv 100.000 kroner i projektet, og Faaborg-Midtfyn Kommune gav i foråret 25.000 kroner . Pengene fra kommunen er vigtige, fordi de er en slags blåstempling af projektet. Eftersom møllen er privatejet, er det et vigtigt signal om, at møllen er af offentlig interesse.

God hjælp fra fundraiser

Nogle af de penge, der allerede er i hus, er blevet brugt til at hyre en professionel fundraiser, og det har tilsyneladende allerede givet pote.- Fundraiseren har hjulpet os med at finde de fonde, der kunne tænkes at give penge til sådan et projekt. De penge er givet godt ud. Lige nu har vi ansøgninger ude hos 25 fonde, som vi venter på svar fra. Så vi håber, der er flere penge på vej, siger Niels Krogh.I marts havde foreningen 820 medlemmer. Og tallet stiger fortsat, for nu har de netop rundet 1000 medlemmer.- Det viser, at vi har opbakning til projektet. Alle kan se, at det vil forskønne egnen, hvis der kommer vinger på møllen igen. Så vi har god moralsk opbakning, og det er ikke kun fra lokale, men fra hele øen, siger Niels Krogh.

Medlemskontingent for private koster 25 kroner, mens foreninger og virksomheder betaler 100 kroner.Bestyrelsen for Støtteforeningen til Aastrup Mølle består af Niels Krogh (formand), Svend Erik Linnebjerg (næstformand og kasserer), Lena Pedersen, Villy Anneberg og Sigrid Larsen.Aastrup Mølles vinger er to gange knækket af i storm. Senest i 2015, og siden har møllen stået uden vinger.