Stor livsstilsmesse flytter til Boltinggaard Gods

Ringe: I 11 år CHPevent holdt Fyns store livsstilsmesse på Valdemars Slot, men nu flytter messen til Boltinggaard Gods ved Ringe. Her er CHPevent allerede hjemmevante, da godset har været ramme om julemarkedet i de sidste to år.

Boltinggaard Gods slår dørene op for den store livsstilsmesse i pinsen, 8.-10. juni, alle dage kl. 10-16. Her kan man møde mere end 120 udstillere, der præsenterer tidens trends og tendenser, lige fra de nyeste bilmodeller fra Hyundai til smykker, modetøj, elcykler, Segway, designmøbler, ost, vin, skønhedspleje, indretning, ting til haven og meget mere.

Ud over de mange stande, vil der også være masser af aktiviteter at se på eller deltage i. Man kan blandt andet svinge sig en tur igennem parkens store træer med Gorillapark, eller prøve en segway i Gods parken. Der er kajakopvisning på søen, Odense Tennis Club turnering på tennisbanen og mulighed for at købe sig til en helikoptertur over området.

Entré koster 100 kroner for voksne, 25 kroner for børn (4-12 år).