Stor eftersøgning: Borgere går sammen for at finde Jørgen Hinke

Hele søndag har borgere i Faaborg ledt efter Jørgen Hinke, der forsvandt lørdag eftermiddag. Søndag klokken 15 mødte cirka 100 borgere op for at deltage i en stor borger-eftersøgning af den lokale kunstner.

Cirka 100 borgere står på havnen i Faaborg søndag klokken 15, klar til at vende hver en sten i byen, for at finde Jørgen Hinke, der har været forsvundet siden lørdag.

Vi har intet. Der er ingen spor. Hvis Jørgen ligger uden for, så har han det ikke godt nu. Derfor har vi brug for al den hjælp, vi kan få, så vi kan finde ham.

Også flere børn og unge var mødt op til at hjælpe med at lede efter Jørgen Hinke, som har været forsvundet siden lørdag. Foto: Sugi Thiru

- I skal lede alle tænkelige steder, hvor man kan forestille sig at gå hen - kælderskakter, skur, baghaver - alle mulige steder. Kig efter steder, hvor man kan søge tilflugt, men husk, at I ikke må gå ind i folks haver, ring på deres dør først, siger han.

Politikommissæren beder folk om at dele sig ind i grupper på to og to, så eftersøgningen kan spredes godt ud i byen.

- I princippet kan han ligge ti meter fra sin bopæl, men det kan også være 15 kilometer. Nu er der gået så lang tid, så eftersøgningsområdet kan være rigtig stort. Vi har været omkring de steder, han har tilknytning. I er nødt til at forberede jer mentalt på, at I kan finde en, der er afgået ved døden - der er ingen børn, der må gå alene rundt. Hvis nogen finder Jørgen, skal de ringe 112 med det samme, så sender vi folk ud.

Politikommissæren giver først et signalement af den efterlyste og fortæller efterfølgende, at politiet har ledt efter ham siden i går med både hunde og helikopter - uden held.

- Vi skal stå sammen

To af borgerne i eftersøgnings-gruppen er 54-årige Hanne Andersen, fra Westergaard Blomster, og datteren Signe Malmmose på 21 år.

De synes, det er vigtigt, at byen står sammen om at finde Jørgen Hinke.

- Jeg var egentligt på vej hen for at besøge min 90-årige mor, som jeg gør hver søndag eftermiddag, men så tænkte jeg, at hvis det var hende, der var blevet væk, så ville jeg også blive glad for, at folk i Faaborg ville støtte op og hjælpe med at finde hende, siger Hanne Andersen, mens hun leder i et mørkt skur, der er fuld af spindelvæv.

Signe Malmmose mistede sin far for to uger siden, så det er vigtigt for hende, at give noget af al den kærlighed, hun har fået i forbindelse med hans død, videre.

- Folk har været så søde til at hjælpe mig i min sorg, så jeg vil gerne give noget tilbage. Jeg sætter meget lid til, at man skal hjælpe folk, hvis man kan - selv på en solrig søndag, siger hun og tilføjer:

- Jeg synes, det er dejligt at se, at hele byen bakker op for at finde Jørgen.