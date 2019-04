Stoppet midt om natten: To sigtet for cykeltyveri og indbrud

Faaborg: Bare en tur på cykel i de fynske bakker.

Det var svaret fra to personer på spørgsmålet fra politiet om, hvad de dog lavede på Johan Rantzaus Vej i Faaborg.

Det var natten til torsdag, kort før klokken 2, at de to cyklende personer blev standset, og tidspunktet og svaret undrede i den grad betjentene, som efterfølgende sigtede begge for cykeltyveri og for indbrud.

- De har efter al sandsynlighed haft noget værktøj med, og for at kunne tage det, skal man sigte dem. Det indgår så i den videre efterforskning, om værktøjet har været brugt til indbrud i området, siger Per Lydiksen Laursen fra Fyns Politi.