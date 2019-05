Støvet er pustet af Carl Nielsens barndomshjem: - Man skal ikke føle, man træder ind i et museum

Odense Bys Museer har forvandlet Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Lyndelse fra en årtier gammel montreudstilling til en mere autentisk kopi af de rammer, der støbte den fynske musiker. Huset åbnede for gæster 1. maj, og gennem de kommende år vil udearealerne ligeledes få en overhaling i 1800-tallets ånd.

I 63 år har Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Lyndelse budt på en museumstypisk fortælling, hvor den fynske folkemusikers barndomsklenodier primært har været låst inde i glasmontrer og under spotlys. Det har Odense Bys Museer, som står bag barndomshjemmets udstillinger, nu valgt at gøre op med. Siden oktober sidste år har håndværkere, malere og indretningskyndige været i gang med at give det stråtækte hus på Odensevej en kærlig hånd, så det har kunnet stå klar til at åbne 1. maj. Nøgleordet har været hjemlighed, og det dækker over, at montrer og spotlys er blevet bandlyst, mens møbler, malerier, musikinstrumenter og andre genstande er sat frit frem i en autentisk udstilling af den indretning, man formoder, huset har haft. - Det var et barndomshjem, og derfor skal man ikke føle, at man træder ind i et museum på den måde. Man skal kunne sætte sig i møblerne og bladre i bøger og albums, som ikke skal virke støvede og utilnærmelige, fortæller museumsinspektør Ida-Marie Vorre. Det nyindrettede bardomshjem består af en entré, billetsalg, et stort køkken, en stue, et børneværelse og et såkaldt fordybelsesrum, hvor man kan sætte sig i en sofa og lytte til Carl Nielsens musik. En del af husets inventar er rekonstrueret, men flere af møblerne er originale og har enten fulgt Carl Nielsen gennem livet eller er blevet stillet til rådighed af nuværende ejere.

Carl Nielsens barndomshjem Carl Nielsens barndomshjem ligger på adressen Odensevej 2a i skellet mellem Nr. Lyndelse og Nr. Søby. Forældrene ejede huset fra 1878 til 1891, indtil de emigrerede til USA.



Carl Nielsen boede i det indtil 1879, hvor han kom i lære som militærmusiker i Odense. Han var syvende barn i en søskendeflok på 12 og ét af fem børn, der flyttede til huset med forældrene.



I 1956 blev huset omdannet til museum, og i 2001 blev det senest opdateret med en ny udstilling. Før det blev til museum, havde det mange skiftende ejere, men de sidste år blev det brugt til at huse familier med færre midler.



Placeringen på Odensevej 2a er ikke husets oprindelige, idet det i 1950'erne blev flyttet omkring 20 meter mod vest i forbindelse med en udretning af vejen.



Det er Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat, der har finansieret den nye udstilling, som stod klar 1. maj. I løbet af de næste år vil der blive arbejdet med arealerne omkring huset.

Flere af møblerne i barndomshjemmet er familien Nielsens oprindelige. Nogle er blevet stillet til rådighed af nuværende indehavere, andre har Carl Nielsen selv haft med sig. Foto: Sofie Ejlskov Hugger

Lukket i Odense Derudover giver dufte og lyde fra musik og installationer et indtryk af, i at man træder ind i et hjem som i 1880'erne, hvor Carl Nielsen voksede op i det 83 kvadratmeter store hus. - Der dufter for eksempel af friskbrygget kaffe, fordi det giver fornemmelsen af omsorg og varme. Han (Carl Nielsen, red.) beskrev huset som et palads af sol og lys og glæde, og det var et kæmpe løft for hele familien at flytte dertil, forklarer Ida-Marie Vorre. Årsagen til, at barndomshjemmet i Nr. Lyndelse er blevet indrettet på ny, er, at Carl Nielsen Museet i Odense er midlertidigt lukket til fordel for et nyt H.C. Andersen-eventyrhus. Odense Bys Museer fik ikke finansiering til et nyt Carl Nielsen-museum i Odense forud for komponistens 150-års fødselsdag i 2015. Derfor begyndte idéudviklingen til, hvordan man i stedet kunne holde fortællingen om musikeren i live i det lokale barndomshjem. I 2017 modtog Odense Bys Museer en bevilling fra Carl Nielsen og Anne Marie Carl-Nielsens Legat på 1,5 millioner kroner til at omdanne huset indvendig. - Og så har det bare grebet mere og mere om sig, og flere og flere har villet være med til at understøtte det, forklarer Ida-Marie Vorre.

Ida-Marie Vorre, som er museumsinspektør, har blot været i gang med første etape af fornyelsen af Carl Nielsens barndomshjem - også haven og måske en udvidelse af huset venter. Foto: Sofie Ejlskov Hugger

Lokale bakker op Hun er ikke ked af, at Nr. Lyndelse er blevet omdrejningspunkt for mindet om Carl Nielsen, selvom det af naturlige årsager kan give et større publikum at være placeret i Odense. - Der er noget særligt over det herude, fordi man ved, at han har været her. Det er specielt at have et sted, som han selv har sagt, har været vigtigt for ham, siger Ida-Marie Vorre, der samtidig nyder at arbejde et sted, hvor Carl Nielsen er en del af lokalområdets bevidsthed. - Det dejlige herude er også det store lokale engagement og opbakningen. Der er en lokal stolthed, som det er en fornøjelse at spille sammen med, fortæller hun. Indretningen af selve huset er kun første trin i den fulde omdannelse af barndomsstedet, som Ida-Marie Vorre drømmer om. Om to-tre år skal huset gerne have fået en tilbygget pavillon, der giver plads til flere gæster. Samtidig skal haven opgraderes, så den i højere grad vidner om det forrige århundrede. - Haven vil vi have lavet til den her landsbyhave med frugttræer, kål, kartofler, skønne blomster og så videre, siger museumsinspektøren. Hun er ligeledes i dialog med Faaborg-Midtfyn Kommune og Vejdirektoratet om at få lavet en mere indbydende parkeringsplads og bedre skiltning ved vejen ind til barndomshjemmet.

Det største rum i Carl Nielsens barndomshjem er køkkenet, hans mors domæne. Det indeholder flere enten ægte eller rekonstruerede genstande fra 1880'erne, hvor familien levede i huset. Foto: Sofie Ejlskov Hugger

Førhen bestod Carl Nielsens barndomshjem af en række udstillinger i montre. I dag skal de udstillede genstande, såsom gamle, lakerede sko, stå fremme, så gæsterne kan røre ved og fornemme dem. Foto: Sofie Ejlskov Hugger

Flere udstillede violiner i barndomshjemmet i Nr. Lyndelse skal vidne om, at Carl Nielsen voksede op med musikken, som også hans far var glad for. Foto: Sofie Ejlskov Hugger