Støtteaften for flygtninges familier

Ryslinge: Café Fabers åbner fredag 22. februar dørene for et støtte-arrangement for familie-sammenførte flygtninge.

Arrangementet holdes af FAMI, der er en gruppe af Ryslinge-borgere, som siden 2015 har støttet flygtninge i kommunen.

Ved arrangementet underholder guitarist, sanger og komponist Pete Gunner og story-teller Johannes-Sejr Nielsen.

Pete Gunner optræder på guitar, mundharpe og fortællinger. Han kendes især fra bandet Burnin' Red Ivanhoe.

På den rent sproglige side finder vi Johannes-Sejr Nielsen, der er en selvudnævnt freelance filosof, som leverer storytelling, stand-up og syrede digte i en krydret verbal sovs.

Arrangementet koster 100 kroner, og pengene går til at betale for børn og ægtefællers rejse til Danmark, når flygtninge i Danmark har fået bevilliget familiesammenføring.

Familiesammenføringen Midtfyn, der er bedre kendt som FAMI, består af 10 ulønnede og har som formål at støtte flygtninge i det midtfynske.

Efterhånden koncentrerer FAMI sig om det praktiske problem at skaffe penge til flybilletter til familiesammenførte flygtninge.

- Det er generelt et stort problem for flygtninge, når de endelig har fået bevilliget familiesammenføring, at de simpelthen ikke har råd til at få familien herop. Og det vil vi i FAMI gerne hjælpe med. Det er i forvejen en lang og sej kamp at opnå familiesammenføring. Men at stå med tilladelsen i hånden og ikke have råd til flybilletten. Det er barskt, fortæller Jacques Honore fra FAMI og Café Fabers.