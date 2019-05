Største mors dag i 41 år

- Det er jo buketter, buketter og buketter. Det er ikke sammenplantninger og potteplanter som førhen. Vi lå vandret hele dagen, og vi var otte mand i gang. På et tidspunkt havde vi alle vores tre sønner ude at køre hver en tur med blomster i alle retninger, fortæller Ove Andersen.

Brobyværk: Det kan godt være, at Inger og Ove Andersen satte deres blomsterforretning til salg for godt et halvt år siden. Men man kan bestemt ikke sige, at parret er på nedtrapning.

Butikken fortsat til salg

Blomsterforretningen er endnu ikke solgt, men der har været flere, der har vist interesse.

- Men det er jo en livsstil at drive sådan en forretning, og blomsterne skal jo vandes, når de skal vandes, så det kræver ret meget arbejde, påpeger Ove Andersen.

- Vi håber fortsat at finde den rette, som vil drive forretningen videre. Ellers tager vi et halvt år mere. Det er ikke noget problem. For byen håber vi, det kan fortsætte som blomsterforretning. Men det kan jo også være nogen, der vil drive noget andet på stedet. Men man kan sige, at som blomsterhandel er det lige til at gå til. Der kan sådan set starte en ny i morgen. Det er bare at tælle varelageret op.

Broby Blomster Center er sat til salg gennem Flemming Thomsen, Nr. Brobys tidligere topspiller i badminton og i dag indehaver af ejendomsmæglerfirmaet Estate i Haarby, Årslev og Nyborg.

Inger er 66 år og Ove 69. Parret kunne 30. marts 2018 fejre 40-års jubilæum som blomsterhandlere i Brobyværk.