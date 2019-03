Ringe: Det går stærkt fremad med at få skabt Fyns største solvarmeanlæg på Stegshavevej i industrikvarteret.

Ledningsnettet er stort set på plads, og inden længe går arbejdet med at få sat solfangerne op, forklarer direktør i Midtfyns Energi, Karsten Godiksen.

- Etableringen går helt efter planen, og vi har fået lavet teknikbygningen og rejst en akku-tank i fuld højde. Efter påsken begynder vi at få solfangerne op, siger Karsten Godiksen.

Solvarmeanlægget koster omkring 47 millioner kroner, og solcellerne dækker et areal på 26.000 kvadratmeter. Der er flere grunde til, at der nu postes så mange millioner i et sådan et anlæg:

- Det er vigtigt i forhold til at fastholde og udvide vores grønne profil, og så står vi til at miste et grundbeløb, så vi investerer også for at kunne fastholde attraktive varmepriser, lyder det fra direktøren, som har mødt stor opbakning til projektet i kommunen.

- Vi har arbejdet tæt sammen med kommunen hele vejen igennem, og det er gået godt.

Solvarmeanlægget overdrages til Midtfyns Energi den 26. juni, og det kommer til at dække 23 procent af Ringe Fjernvarmes forbrug. Efter planen skal solcellerne bidrage til varmen i de midtfynske huse fra den 30. juni.

Det er knap fire år siden, at Kværndrup Fjernvarme kunne tage Fyns første solvarmeanlæg i brug. 12,5 millioner kroner kostede anlægget, som breder sig over godt to hektar. Anlægget er en af årsagerne til, at varmeprisen kunne sættes ned for et par år siden.