Stod lukket i tre år: Kendt kirke fik overhaling for millioner næsten otte mio. kr.

Renoveringen har trukket i langdrag, men efter knapt tre år har Svanninge Kirke fået nyt varmeanlæg, en ordentlig overhaling og et lysindfald, man kun turde drømme om.

Svanninge: Det hele startede med, at varmeanlægget skulle udskiftes i Svanninge Kirke, og så tog projektet om sig. I knapt tre år har kirkegængerne måttet benytte Faldsled Kirke, da kirken i Svanninge har været lukket for offentligheden på nær ved få særlige lejligheder. Nu er håndværkerne snart ved vejs ende med det renoveringsprojekt, som forventes at løbe op i en pris på et sted mellem syv og otte millioner kroner inklusiv moms. Og der er sket noget af en forvandling. - Det mest markante, der er sket, er, at vi har fået fjernet de to pulpiturer (balkoner/tribuner m. siddepladser, red.) i sideskibene. Det giver et helt fantastisk lysindfald, at de er væk. Det er et blevet et meget lysere kirkerum, fortæller menighedsformand Benthe Rasmussen. - Man kunne ikke se det, før vi begyndte at pille i det, men nogle af bjælkerne var pilrådne. Så det er sådan set meget godt, at de kom ned, siger restaureringsarkitekt Morten Krogh Madsen fra Krogh Madsens Tegnestue, der står bag projektet i Svanninge. Udover arbejdet med pulpiturerne og varmeanlægget er gulvtæppe og betongulv i midtergangen skiftet ud med håndlavede fliser fra Tyskland, et gennemtæret trægulv i koret er udskiftet med nyt, bænkene er istandsat, kirkeskibet er restaureret, der kommer nye stoffer på knæfæld og alterbord, samt kirken er blevet kalket indvendig mm.

Alle kirkebænkene er blevet instandsat og udsmykket med motiver i bladguld fra trosbekendelsen. Foto: Maria Retoft Pedersen

Store forsinkelser Der har dog været en del bump undervejs i arbejdet. Egentlig var det meningen, at arbejdet kun skulle have taget et års tid til halvandet, men som tiden gik, og projektet voksede, skred tidsplanen. - Når man har med kirker at gøre, er Nationalmuseet med inde over alting og skal give tilladelser, og så tager det bare længere tid, fortæller Morten Krogh Madsen. Blandt andet mente Nationalmuseet ikke, at det var en god idé at fjerne de to pulpiturer. - I sådanne tilfælde er det biskoppen, der får det sidste ord. Og hun (Tine Lindhardt, red.) var heldigvis enig med os, fortæller Benthe Rasmussen. Og da først det ene pulpitur var nede, så menighedsrådet ingen anden udvej end at starte processen forfra med det andet. - En anden ting, der har trukket ud, var, da vi brød gulvet op i koret. Der var en krypt nedenunder, som Nationalmuseets folk først skulle ud at kigge på, inden vi kunne komme videre, fortæller Morten Krogh Madsen. - Men vi har hele tiden haft det sådan, at det måtte tage den tid, det tager. Og resultatet er blevet så godt, lyder det fra menighedsrådsformanden.

Benthe Rasmussen er formand for menighedsrådet i Faldsled og Svanninge, og hun glæder sig over snart at kunne vise resultatet af tre års arbejde frem til sognebørnene. Foto: Maria Retoft Pedersen

Nu venter præstegården Kirkens genåbning markeres søndag den 25. august klokken 10.30, hvor alle er velkomne til gudstjeneste. Biskop Tine Lindhardt holder prædikenen i dagens anledning, mens den nyligt afgåede sognpræst Vibeke Hammerum står for altertjenesten. Derudover vil der være musikalsk indslag ved Anette Lynghøj og Pernille Arenfeldt. Menighedsrådet er vært ved en forfriskning efter gudstjenesten. Menighedsrådet, som har været travlt beskæftigede under renoveringsprocessen, skal dog ikke læne sig alt for langt tilbage i kirkebænkene. For inden længe venter næste projekt: Istandsættelse af præstegården. - Det kommer til at foregå henover det næste års tid, og vi er så småt ved at kigge på de indledende forberedelser, siger Benthe Rasmussen. Stillingen som sognepræst ved Faldsled og Svanninge kirker er p.t. vakant, efter Vibeke Hammerum gik på pension i maj. Henover sommeren er det Jesper Svärd fra Horne, der har passet sognet. Der ansættes en vikarpræst til september, indtil den faste stilling skal besættes, oplyser menighedsrådsformanden.

Gulvtæppet er hevet af midtergangen, og betongulvet er udskiftet med disse håndlavede fliser fra Tyskland. Foto: Maria Retoft Pedersen

Svanninge Kirke åbnes igen, og det markeres ved en festgudstjeneste søndag den 25. august. Foto: Maria Retoft Pedersen

Stoffet, der skal beklæde knæfald og alterbord, er endnu ikke kommet til Svanninge. Men det gør det forhåbentlig inden indvielsen søndag. Foto: Maria Retoft Pedersen

Pulpiturerne blev et stridspunkt, som kom til at have betydning for tidsplanen. Men ned kom de, begge to. Foto: Maria Retoft Pedersen