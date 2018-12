Ringe: Ved et indbrud på Bytoften i Ringe blev det stjålet et smykkeskrin med smykker og en sparegris indeholdende kontanter. Det skete i tidsrummet 5. december klokken 10 til 6. december klokken 14.40. Tyvene kom ind ved at bryde et vindue op, oplyser Fyns Politi.