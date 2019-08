Stjålen båd udbrændte på rasteplads

Hillerslev: Natten til tirsdag udbrændte en speedbåd på en bådtrailer tæt ved rundkørslen på Fåborgvej ved Hillerslev.

Ifølge politiets døgnrapport opdagede et vidne klokken 2.22, at noget brændte, og i første omgang var det vedkommendes tanke, at flammerne og hvid røg skyldtes, at der var ild i en mark.

Det viste sig at være en båd på en bådtrailer, og der var kraftig ild i hele båden. Traileren var efterladt på stedet, og der er formentlig tale om en stjålet Searay speedbåd fra Svendborg. Båden havde fået afmonteret påhængsmotor, før der blev sat ild til den.