Stille-gudstjeneste: En kort og meditativ gudstjeneste i Årslev Kirke

Årslev: Kort og mediativ.

Sådan beskrives en gudstjeneste i Årslev Kirke.

- Vi indbyder til en kort og meditativ gudstjeneste torsdag 21.marts fra kl. 17.30 til 18. Fra 17.15 og igen efter gudstjenesten er der stille i kirken, så de, der gerne vil, kan sidde i stilhed, fortælles det i en pressemeddelelse.

Der er mulighed for at tænde lys i lysgloben, så man kan sidde og mindes nogen, man holder af. Kirkerummet og stillegudstjenesten indbyder også til ro, fred, nærvær og fordybelse.

Undervejs i gudstjenesten læses to korte tekster, der er cirka fem minutters stilhed, og der er ikke prædiken. Der synges to salmer, og der spilles rolig orgelmusik og der bedes et par bønner.

Stillegudstjenesten i Årslev Kirke holdes cirka en gang om måneden, og alle er velkomne i kirken på Gl Byvej 22A. /SH