Stiftende generalforsamling i foreningen Guldhøj

På generalforsamlingen skal der vedtages vedtægter for Guldhøj, og arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag. Der skal vælges en bestyrelse med gerne ni personer. Der er indtil nu seks personer, der har sagt ja til at stille op til bestyrelsen.

Arbejdsdage

Der har været afholdt to arbejdsdage, en hel lørdag og en halv fredag med oprydning og rengøring, så der allerede ser fint nydeligt ud i aula og café, og endda også i mange af de andre lokaler på etagen.

- Vi har oplevet gode forbindelser til det kommunale system, og der er en dejlig positiv indstilling over for projekt Guldhøj. Der har været rundvisning og møde med forskellige foreninger. Interessen for at flytte ind på Guldhøj synes meget stor. Men der er brug for al den opbakning vi kan få fra frivillige til at løse mange forskellige opgaver. Vi er taknemmelige for ethvert tilsagn, hedder det i en pressemeddelelse fra Initiativgruppen Guldhøj.