Sten kastet gennem vindue: Seks indbrud i Faaborg-Midtfyn anden juledag

Faaborg-Midtfyn: Listen med indbrud begået rundt om i Faaborg-Midtfyn i juledagene blev noget længere 2. juledag.

Her modtog Fyns Politi anmeldelser om seks indbrud - alle begået den 26. december.

Tre af dem er sket i Brobyværk. Fra en privat ejendom på Åløkkevej blev der stjålet en MacBook, parfume, 100 kroner, en varmeblæser samt noget tøj. Indbruddet er sket fra klokken 11.30 og til klokken 18.25, mens indbrudstyve brød ind i et hus på Søndervej i tidsrummet fra klokken 14 til klokken 18.45

Her er en rude i en terrassedør aflistet, og efterfølgende er døren blevet åbnet. Skuffer og skabe er gennemrodet, og der blev stjålet smykker, jakke, parfume samt en sparebøsse med mønter.

Også på Stålbjergvej var tyve på spil den 26. december. Her skaffede indbrudstyven(e) sig adgang via et soveværelsesvindue, og der blev stjålet guldsmykker og en pung med kontanter.